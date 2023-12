Giulia Cecchettin, il papà Gino: “Il funerale martedì? Sia messaggio di grande partecipazione”



Il papà di Giulia Cecchettin, Gino, ai cronisti sui funerali della 22enne uccisa da Filuppo Turetta in programma martedì 5 dicembre nella Basilica di Santa Giustina a Padova: “Abbiamo scelto una chiesa grande per far arrivare messaggio di grande partecipazione. Leggerò un testo”.

