Giulia Cecchettin, odio social contro papà Gino e la sorella Elena: “Basta, presentate prime denunce”



La famiglia di Giulia Cecchettin ha già presentato delle denunce per gli insulti sul web nei confronti della studentessa uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta e per le minacce ricevute in queste settimane. L’avvocato Tigani: “Doveroso assumere ogni iniziativa conseguente”.

