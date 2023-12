Gli stacca un orecchio a morsi durante una lite per un parcheggio: arrestato un 38enne di Andria



Un banale litigio per un parcheggio in piazza Catuma, nel pieno centro storico di Andria, è degenerato in una violenta aggressione fisica. Un 38enne è stato arrestato per aver morso e ferito gravemente l’orecchio sinistro di un 45enne. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Continua a leggere



Un banale litigio per un parcheggio in piazza Catuma, nel pieno centro storico di Andria, è degenerato in una violenta aggressione fisica. Un 38enne è stato arrestato per aver morso e ferito gravemente l’orecchio sinistro di un 45enne. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere