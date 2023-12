Insulta e picchia la moglie davanti ai figli per oltre vent’anni: divieto di avvicinamento per il marito



Per un 55enne è scattato il divieto di contattare e di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie. La donna, esasperata dalle violenze del marito, durate per oltre vent’anni e messe in atto anche di fronte ai loro figli, lo ha denunciato ai carabinieri della stazione di San Martino di Taurianova che hanno dare esecuzione alla misura disposta dalla procura di Palmi.

Continua a leggere



Per un 55enne è scattato il divieto di contattare e di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie. La donna, esasperata dalle violenze del marito, durate per oltre vent’anni e messe in atto anche di fronte ai loro figli, lo ha denunciato ai carabinieri della stazione di San Martino di Taurianova che hanno dare esecuzione alla misura disposta dalla procura di Palmi.

Continua a leggere

Continua a leggere