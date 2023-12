Martina Mucci sfregiata per ordine dell’ex: “Combatto in Tribunale anche per Giulia Cecchettin”



“Ringrazio di essere viva. Ora combatto per lei e per tutte le donne vittime degli ex” ha dichiarato la giovane che nel febbraio scorso fu picchiata e sfregiata sotto casa da alcuni uomini che, secondo l’accusa, furono inviati dal suo ex fidanzato.

Continua a leggere



“Ringrazio di essere viva. Ora combatto per lei e per tutte le donne vittime degli ex” ha dichiarato la giovane che nel febbraio scorso fu picchiata e sfregiata sotto casa da alcuni uomini che, secondo l’accusa, furono inviati dal suo ex fidanzato.

Continua a leggere

Continua a leggere