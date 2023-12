Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: morto sul colpo il 22enne Federico Grasso



Tragico incidente a Ruffano, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere uscito fuori strada a bordo della propria auto. La vittima si chiamava Federico Grasso ed era originario del piccolo comune leccese. Il ragazzo ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire ed è finito a sbattere contro un muro.

