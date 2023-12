Scomparso nel nulla 4 mesi fa, Massimo Lodeserto trovato morto in una cantina a Torino: è omicidio



La terribile scoperta nella mattinata di oggi, lunedì 4 dicembre, durante una perquisizione dei carabinieri in uno stabile di via San Massimo a Torino. Per gli inquirenti Massimo Lodeserto è stato ucciso a martellate: fermato un uomo.

