Treviso, il suo cane guida non può entrare: donna cieca lasciata fuori dal cinema. “Sono mortificata”



La vicenda domenica scorsa, 3 dicembre, al cinema Edera di Treviso. La legge prevede che le persone non vedenti debbano essere accompagnate dai proprio cani guida in tutti i luoghi pubblici, senza alcun vincolo. I titolari: “Siamo costernati, non doveva succedere. Ci scusiamo”.

