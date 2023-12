Uccide la moglie con un rasoio e scappa: “Ho iniziato a vagare. Cercavo un dirupo per farla finita”



Alfredo Zenucchi, 57 anni, ha confessato l’omicidio della moglie Rossella Cominotti: “Eravamo stanchi, avevamo pianificato di toglierci la vita insieme. Soltanto che, poi, alla fine, non ce l’ho fatta. Non ho avuto il coraggio. Ho ammazzato Rossella con il rasoio e me ne sono andato”.

