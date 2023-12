“Voleva essere lui il compagno e non solo l’amante”, l’ossessione di Bujar Fandaj per Vanessa Ballan



Ma perché si comportava in questo modo? “Il sospetto — ha spiegato il procuratore di Treviso Marco Martani — è che il kosovaro, accusato di omicidio volontario pluriaggravato possa essere il padre della creatura” che Vanessa Ballan portava in grembo da circa 3 mesi. Per questo motivo durante l’autopsia verrà effettuato un test di paternità sul bambino.

