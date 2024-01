Agrigento, 79enne trovata morta in casa dopo giorni: forse uccisa durante una rapina



Una donna di 79 anni è stata trovata morta in casa ad Agrigento. L’ipotesi è che la donna sia stata uccisa nel corso di una rapina. A lanciare l’allarme, i vicini di casa della pensionata che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

