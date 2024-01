Chi è Maria Antonietta Panico, trovata morta a Trento: impegnata in politica, era mamma di una bimba



È Maria Antonietta Panico la donna trovata morta oggi a Trento nella sua abitazione di via Vicenza dall’ex marito. Era mamma di una bambina ed era molto conosciuta per il suo impegno in politica: nel 2018 si candidò insieme al governatore Fugatti. Indagini in corso.

