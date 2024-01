Corpo di una ragazza trovato in mare a Palermo: è di una 17enne scomparsa alcuni giorni fa



Appartiene a Fauzia Islam, una ragazza di 17 anni scomparsa da martedì 9 gennaio, il corpo ritrovato ieri nel mare di Vergine Maria a Palermo. La giovane era uscita di casa per andare a scuola e la famiglia non aveva più avuto sue notizie. Poco dopo erano stati ritrovati su una scogliera i vestiti e lo zaino della 17enne. Indagini in corso.

Continua a leggere



Appartiene a Fauzia Islam, una ragazza di 17 anni scomparsa da martedì 9 gennaio, il corpo ritrovato ieri nel mare di Vergine Maria a Palermo. La giovane era uscita di casa per andare a scuola e la famiglia non aveva più avuto sue notizie. Poco dopo erano stati ritrovati su una scogliera i vestiti e lo zaino della 17enne. Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere