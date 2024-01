Il picco dell’influenza in arrivo a fine gennaio, D’Amato: “Come prevenire contagi e polmoniti”



Il picco per l’influenza che ha tenuto migliaia di italiani nel letto durante le festività natalizie sta per essere raggiunto. Secondo gli esperti, infatti, da fine gennaio la strada potrebbe tornare in discesa. I consigli del Prof, Gennaro D’Amato per prevenire il contagio e le polmoniti tra adulti e bambini.

