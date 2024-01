Omicidio Pierina Paganelli, novità sull’incidente del figlio Giuliano: isolata l’immagine di un furgone



L’incidente subito da Giuliano Saponi viaggia su un binario d’indagine differente rispetto all’inchiesta per omicidio della madre Pierina Paganelli. Per il delitto della 78enne di Rimini non c’è ancora nessun indagato dopo più di tre mesi dall’accaduto.

Continua a leggere



L’incidente subito da Giuliano Saponi viaggia su un binario d’indagine differente rispetto all’inchiesta per omicidio della madre Pierina Paganelli. Per il delitto della 78enne di Rimini non c’è ancora nessun indagato dopo più di tre mesi dall’accaduto.

Continua a leggere

Continua a leggere