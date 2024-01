Uccise il padre nel sonno con una fiocina e ferì la madre, condanna confermata in appello a 12 anni



Alberto Picci, 47 anni, è stato condannato in Appello a 12 anni di reclusione per aver aggredito e ucciso nel sonno il padre 68enne e per aver ferito la madre, sopravvissuta grazie alle cure dei medici. Il 47ennne dichiarò di “non ricordare niente” di quanto accaduto la notte del tentato omicidio.

Continua a leggere



Alberto Picci, 47 anni, è stato condannato in Appello a 12 anni di reclusione per aver aggredito e ucciso nel sonno il padre 68enne e per aver ferito la madre, sopravvissuta grazie alle cure dei medici. Il 47ennne dichiarò di “non ricordare niente” di quanto accaduto la notte del tentato omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere