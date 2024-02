Alessandra Matteuzzi, Padovani prima della sentenza: “Se ero lucido, merito ergastolo ma no a pregiudizi”



È attesa per oggi la sentenza per il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa dall’ex fidanzato Giovanni Padovani che aveva già denunciato per stalking. Per l’ex calciatore è stato chiesto l’ergastolo.

