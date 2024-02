Ciro Grillo, proiettato in aula il video del presunto stupro: la vittima esce, oggi nuova udienza



Oggi si torna in aula per l’ultima delle sei udienze incentrate sul racconto e il controesame della presunta vittima di stupro. Ieri durante il processo a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, la difesa ha ottenuto che fosse mostrato in aula uno spezzone di un video girato la notte della presunta violenza sessuale nella villetta in Costa Smeralda.

