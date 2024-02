Estorsioni e pizzo alla famiglia Gattuso, l’ex della sorella Ida: “Se non li paghi hai finito, sei morto”



Intimidazioni, attentati ed estorsione alla famiglia dell’ex calciatore Rino Gattuso. Secondo quanto rilevato dalle indagini, la ‘ndrangheta aveva chiesto alla famiglia dell’ex campione 3mila euro di pizzo dopo il lancio di una società che investiva nel fotovoltaico. L’ex della sorella Ida le diceva: “Non lo fanno per il lusso, è per il controllo del territorio. Se non li paghi hai finito, sei morto”

