Filippo Mosca in carcere in Romania, la fidanzata: “Dopo la condanna è depresso e sfiduciato”



La fidanzata di Filippo Mosca, Claudia Crimi, ha ripercorso la notte dell’arresto e la dinamica del fermo del 29enne attualmente in cella in Romania. Il ragazzo è stato condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi.

Continua a leggere



La fidanzata di Filippo Mosca, Claudia Crimi, ha ripercorso la notte dell’arresto e la dinamica del fermo del 29enne attualmente in cella in Romania. Il ragazzo è stato condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi.

Continua a leggere

Continua a leggere