Laura, morta all’ottavo mese di gravidanza. Il compagno: “Il nostro bambino è il suo ultimo dono”



Le parole di Antonio Fasano, compagno dell’infermiera incinta morta domenica a Pistoia a 36 anni. I medici sono riusciti a far nascere il piccolo che ora è in terapia intensiva al Mayer di Firenze: “Nostro figlio è bello come lei.

Continua a leggere



Le parole di Antonio Fasano, compagno dell’infermiera incinta morta domenica a Pistoia a 36 anni. I medici sono riusciti a far nascere il piccolo che ora è in terapia intensiva al Mayer di Firenze: “Nostro figlio è bello come lei.

Continua a leggere

Continua a leggere