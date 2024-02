Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 febbraio: le regioni a rischio



Per domani, sabato 24 febbraio, valutata un’allerta meteo allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico sul Friuli Venezia Giulia, allerta gialla su diverse altre regioni da nord a sud per una giornata che si preannuncia all’insegna di pioggia, freddo e vento forte. Non mancherà la neve.

