Perché altri quattro ex poliziotti rischiano un processo per depistaggio sulla strage di via D’Amelio



La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro ex poliziotti accusati di depistaggio sulla strage di via D’Amelio: a insospettire i giudici sono state alcune loro dichiarazioni in un precedente processo.

