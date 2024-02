Ustiona la moglie per impedirle di raccontare gli abusi, 43enne arrestato dai carabinieri



La donna, per paura, per lunghissimo tempo non ha denunciato il marito fino a quando, stanca dei soprusi, ha deciso di presentarsi in caserma e raccontare tutto ai carabinieri facendo scattare le indagini. La Procura bolognese ha chiesto e ottenuto per il 43enne una misura di custodia cautelare.

