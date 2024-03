Falsi vaccini Covid, la procura di Vicenza chiede il processo per Madame e Camila Giorgi



Per la vicenda degli attestati falsi di vaccinazione anti-Covid, la Procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio per la cantautrice Madame e per la tennista Camila Giorgi. Le due, stando all’impianto accusatorio. avrebbero chiesto una certificazione falsa per ottenere il Green Pass.

