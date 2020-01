Torta di Natale richiamata dal mercato, l’avviso del Ministero: presenza di allergeni



Il ritiro dell’intero lotto è avvenuto a scopo precauzionale da parte dello stesso produttore per possibili rischi legati alla presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. In particolare il ritiro dal mercato e si è reso necessario a causa della possibile presenza di proteine del latte per contaminazione crociata del prodotto.

