Coronavirus, il presidente del Getafe: “Non andremo a Milano, non ci butteremo nel focolaio”



Il Getafe non ha alcuna intenzione di volare a Milano per giocare contro l’Inter il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il presidente Torres ha dichiarato in maniera perentoria: “Non vogliamo contaminarci con il coronavirus. In Lombardia c’è il focolaio principale. La cosa più intelligente sarebbe posticipare la partita”

