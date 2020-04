I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tornano a casa 36 studenti italiani dall’Honduras: rimpatriati 1179 ragazzi da inizio emergenza



Sono tornati in Italia 36 studenti di scuola superiore che stavano trascorrendo l’anno scolastico in Honduras con un programma dell’Associazione onlus Intercultura: sono così più di mille i connazionali minorenni che sono rimpatriati dall’inizio dell’emergenza Coronavirus: “Ma siamo positivi per il futuro”.

