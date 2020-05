I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La mamma di Silvia Romano: “Cerchiamo solo di chiudere un capitolo e aprirne un altro”



La mamma di Silvia Romano, Francesca Fumagalli, parla per la prima volta alla stampa dal ritorno della figlia in Italia dopo 18 mesi di prigionia in Africa: “Cerchiamo di dimenticare, di chiudere un capitolo e aprirne un altro”. Sulla onlus Africa Milele, con cui la cooperante era volata in Kenya ha detto: “C’è una procura che indaga e ci pensano loro, io non rilascio dichiarazioni”.

