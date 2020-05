I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Venezia, un pene in cemento compare a San Marco: troppo pesante per essere portato via



La singolare opera sarebbe stata depositata ieri in Piazza San Marco. I vigili avrebbero tentato di rimuoverla subito, ma inutilmente, vista la mole. L’autore (che al momento non ha rivelato la propria identità) ha spiegato il significato: “Il pene è un simbolo di vita, Venezia è viva e ha bisogno di vivere“.

