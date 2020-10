Alluvione a Limone Piemonte, la statale è un fiume, una casa crollata: “Siamo distrutti”



Il forte maltempo a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, ha causato gravi danni alle case e interrotto i collegamenti stradali quando sabato 2 ottobre, di notte, il torrente Vermenagna è esondato travolgendo la statale e invadendo il paese. Contemporaneamente l’altro torrente che incrocia Limone ha mangiato via gli argini e ha fatto crollare un’intera abitazione. Sono esplose le condutture dell’acqua e si è aperta una voragine nella strada principale del paese. Le strade per raggiungere Limone sono tutte bloccate e gravemente compromesse. Interrotto il collegamento con Ventimiglia e chiuso il passaggio sul Tenda.

