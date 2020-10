Omicidio Lecce, parla la nonna di Eleonora: “Il killer era innamorato di uno dei due”



Parla a “Pomeriggio Cinque” la nonna di Eleonora Manta, uccisa con il fidanzato Daniele De Santis nella loro casa a Lecce da Antonio De Marco, reo confesso per il quale il gip ha convalidato il fermo. Nel frattempo un amico del 21enne infermiere ha rivelato: “Stava capendo che era gay secondo me, raccontava di non avere mai avuto una ragazza”

