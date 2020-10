Appello di 100 scienziati a Mattarella: “Misure drastiche subito per evitare centinaia di morti”



Una lettera-appello è stata inviata al capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a firma di oltre cento tra scienziati: chiedono misure drastiche entro 2-3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: “Riteniamo doveroso ed urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione”.

Continua a leggere



Una lettera-appello è stata inviata al capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a firma di oltre cento tra scienziati: chiedono misure drastiche entro 2-3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: “Riteniamo doveroso ed urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione”.

Continua a leggere

Continua a leggere