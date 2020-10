Teatro Bellini: da ottobre a dicembre, tutti i sabati, la platea sarà pronta ad accogliere i piccoli spettatori con le loro famiglie

RASSEGNA DI SPETTACOLI PER LE NUOVE GENERAZIONI A CURA DEL TEATRO NEL BAULE

9 sabati, 9 appuntamenti con l’immaginazione, il divertimento e la poesia

Il Teatro Bellini si fa piccolo!

Da ottobre a dicembre, tutti i sabati, la platea sarà pronta ad accogliere i piccoli spettatori con le loro famiglie.

Una novità assoluta per il Teatro Bellini che ospita una rassegna per bambini, curata da Il Teatro nel Baule, compagnia da anni impegnata in progetti di formazione e spettacoli per l’infanzia.

Un connubio speciale, l’inizio di una collaborazione per una progettualità destinata alle famiglie nel segno della meraviglia. Se c’è una parola che può descrivere questa rassegna è proprio meraviglia. Crediamo che il teatro per l’infanzia sia un momento necessario in cui avviene la magia dell’incontro tra gli occhi dei bambini che guardano e la creazione teatrale.

Si cresce solo se sognati, scriveva Danilo Dolci e noi, con il teatro, amiamo sognare l’uomo e la donna che verranno nel futuro, lanciando oggi un piccolo seme. Gli spettacoli che abbiamo scelto sono spettacoli di teatro d’ombre, teatro di figura, teatro d’attore e di narrazione; spettacoli poetici, divertenti, che rompono la quarta parete, spettacoli

misteriosi, pieni di sorprese, spettacoli a misura di bambino. Di tutti i bambini, anche quelli

nascosti nei corpi degli adulti e che aspettano solo di essere presi per mano, e portati a teatro.

Sabato 24 ottobre ore 11:30 debutta la nuova produzione del Teatro nel Baule “All’ombra di un grosso naso. La storia di Cyrano de Bergerac”.

Uno spettacolo rigorosamente dal vivo: respiri, passi, musica e ritmi; la storia di uno dei nasoni più conosciuti , Cyrano de Bergerac.

Età consigliata: dai 6 anni.

Palchetto famiglia 4 persone 30€, 5 persone 35€ e 6 persone 40€. Info al botteghino del teatro. Per tutti gli altri biglietti da 8€ e 12€ è attivo l’acquisto online.

ALL’OMBRA DI UN GROSSO NASO

La storia di Cyrano de Bergerac

Età consigliata: dai 6 anni

Tre attori per tanti personaggi. La storia di un amore impossibile, di una guerra, di un

attore svampito e di un uomo coraggioso. Chi non conosce il grande Cyrano? O almeno il grande naso di Cyrano?

Cyrano grande poeta e spadaccino è innamorato della bella cugina Rossana, la quale a

sua volta è innamorata di Cristiano, un giovane bello ma un po’ ignorante. Cyrano non

osa svelare il suo amore perché sa che a causa del suo grosso naso non può essere

corrisposto, ma si offre di aiutare Cristiano, incapace di dichiararsi a Rossana, nella

scrittura delle più belle lettere d’amore. Ma l’arrivo improvviso di una guerra cambia tutti i

destini…

La storia di Cyrano, scritta da Rostand, è un mito senza tempo, che ribalta il mondo

dell’apparenza; è un inno al valore, al romanticismo, alla poesia. Una pièce molto ironica e

allo stesso tempo commovente, scritta con un linguaggio che affascina grandi e piccini.

Una storia in cui l’amore vince e la vera bellezza è nascosta dietro l’ombra di un grosso

naso.

Una produzione de Il Teatro nel Baule

Drammaturgia e Regia: Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio

Attori: Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio, Dimitri Tetta

Scene: Francesco Felaco

Luci: Paco Summonte

