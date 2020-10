Arquata, nonna Olga, terremotata 89enne, perde il sussidio perché non ha compilato il modulo online



Da mesi non ha più diritto al Cas (Contributo di Autonoma Sistemazione) perché non ha compilato nei termini stabiliti il modulo di richiesta online. Questa, pur sembrando una storia comune, è la disavventura di un’anziana di 89 anni che dal 2016 ha diritto al sussidio in seguito al crollo della sua abitazione di Arquata del Tronto dopo il terremoto del Centro Italia.

Continua a leggere



Da mesi non ha più diritto al Cas (Contributo di Autonoma Sistemazione) perché non ha compilato nei termini stabiliti il modulo di richiesta online. Questa, pur sembrando una storia comune, è la disavventura di un’anziana di 89 anni che dal 2016 ha diritto al sussidio in seguito al crollo della sua abitazione di Arquata del Tronto dopo il terremoto del Centro Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere