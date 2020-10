“Bimbi, andiamo a fare un giro”. Tenta di uccidere i figli simulando incidente: condannata



“Venite, bimbi, andiamo a fare un giro”, ha detto prima di mettersi alla guida. Imboccata una discesa, si è lanciata dall’auto lasciando che i figlioletti si schiantassero. Feriti in modo lieve i bimbi sono sopravvissuti. Secondo l’ipotesi accusatoria la donna, 26 anni, voleva ucciderli per incassare l’assicurazione. I piccoli ora sono con i nonni paterni, per la donna è scattata la condanna a 10 anni.

