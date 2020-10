Bollettino Coronavirus, oggi 31.758 contagi e 297 morti per Covid: i dati di sabato 31 ottobre



Ennesimo record di casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono stati 31.758, su oltre 215mila tamponi effettuati, per un totale di 679.430 infezioni dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Cresce anche il numero dei morti: +297 rispetto a ieri. Boom di casi in Lombardia, con quasi novemila casi, seguita da Campania, Lazio, Veneto e Piemonte.

