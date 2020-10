Caos trasporti, Azzolina: “Ingressi scaglionati a scuola ci sono già, non lasciamo i ragazzi a casa”



Secondo il Pd gli orari sfalsati per scuole e uffici potrebbe essere una soluzione per risolvere il problema dei trasporti pubblici affollati. Ma la ministra Azzolina ha spiegato che “La cosiddetta didattica digitale integrata è una delle disposizioni scritte nero su bianco nel ‘Piano Scuola’ condiviso e approvato anche dalle Regioni. A giugno. In quel documento è previsto anche lo scaglionamento degli ingressi che, infatti, molti Istituti hanno predisposto”.

