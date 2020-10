Carabinieri arrestati a Piacenza, chiesto giudizio immediato per 16 indagati



La procura di Piacenza ha chiesto il giudizio immediato per 16 dei 23 indagati dell’inchiesta sulla stazione dei carabinieri Levante, azzerata la scorsa estate con l’arresto dei militari per reati come spaccio, corruzione, abuso d’ufficio e tortura. Sono 62 in tutto i capi di imputazione contestati, quasi tutti a carico dei cinque carabinieri della Levante.

