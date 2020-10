Coronavirus, ultime notizie: stretta delle Regioni, verso un nuovo Dpcm entro domenica



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, mercoledì 21 ottobre. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono stati 10.874 i contagiati, in aumento rispetto al giorno precedente, con oltre 144.000 tamponi. I deceduti in un giorno sono 89, Lombardia e Piemonte le regioni più colpite. Ministro Speranza: “Lavoriamo giorno e notte per evitare il lockdown ma i numeri dei prossimi giorni non sono scritti in cielo, dipendono dalle misure, serve porre rimedio nel più breve tempo possibile, e chiedo alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili”. Si lavora a nuovo Dpcm. Stretta delle Regioni, con coprifuoco e chiusure in Lombardia, Campania, in Piemonte centri commerciali non alimentari chiusi nel weekend. Chiusura anche nelle grandi città. La pandemia accelera in tutto il mondo e in Europa. Nel Regno Unito imposte restrizioni severe a Manchester. In Francia oltre 20.000 contagi in un giorno.

