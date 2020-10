Catania, trova un portafogli ma lo riconsegna dopo aver rubato le banconote che conteneva



Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dalla polizia di frontiera dell’aeroporto di Catania per aver rubato il contenuto di un portafogli che era stato smarrito da un altro passeggero: dopo averlo svuotato nella toilette dello scalo etneo per fare bella figura l’ha riconsegnato, rimediando però una denuncia per furto.

