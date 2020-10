Cefalù, pasto in mensa contaminato: 23 persone intossicate da botulino, 3 in terapia intensiva



Sono 23 i pazienti che si sono presentati al pronto soccorso con evidenti sintomi neurologici da intossicazione alimentare e per tre di loro purtroppo è stato necessario anche il ricovero in terapia intensiva. La prima diagnosi dei sanitari dell’ospedale è di sospetto avvelenamento da botulino: avrebbero condiviso il pasto in una mensa aziendale.

