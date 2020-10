I dati del 1 ottobre spiegati: la seconda ondata di Coronavirus è arrivata, ma ora fa meno paura



Più di 2500 contagi, più di 3000 ricoveri, focolai diffusi in tutto il territorio nazionale, ma anche record di tamponi e un numero di decessi che continua a non crescere al crescere dei casi. Ecco perché dobbiamo mantenere alta l’attenzione per la seconda ondata di Coronavirus, senza però farci prendere dal panico. Curiosità: in cinque delle otto regioni con più casi si è votato due settimane fa.

