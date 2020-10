Comunicato del Cdr di Fanpage, la gioia per l’assoluzione di Davide Falcioni



Il comitato di redazione e l’assemblea dei giornalisti di Fanpage esprimono grande gioia per la notizia dell’assoluzione di Davide Falcioni, collega che nel 2019 era stato condannato a quattro mesi per concorso in violazione di domicilio, con la sola colpa di aver seguito e documentato la protesta di un gruppo di no Tav a Torino che avevano fatto irruzione in un’azienda.

