Vicenza: parcheggia l’auto in discesa, apre il baule ma viene travolto dalla vettura e muore



Il dramma nel comune di Colceresa, in località Molvena. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era arrivato sul posto con la sua vettura per una battuta di caccia. Aveva parcheggiato su un leggero pendio ed era sceso per prendere le sue cose dal baule della vettura ma proprio in quel momento l’auto si è messa in moto all’indietro travolgendolo.

