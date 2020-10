Coronavirus, Crisanti: “Coprifuoco necessario per evitare una chiusura generalizzata”



Il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova poi sposa l’idea “di ridurre al massimo i contatti sociali per provare a salvare scuola e lavoro”. E in un’intervista alla Stampa suggerisce: “Una pausa di alcune categorie per calmare i contagi oppure chiusure di locali, scuole e movimenti tra regioni”.

