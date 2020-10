Coronavirus in Italia, quali sono le 7 regioni in cui le terapie intensive sono in affanno



Sono 1.049 i posti occupati da malati Covid in terapia intensiva in tutta Italia. Tuttavia, secondo quanto riporta Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’università Cattolica, in 7 regioni il sistema sarebbe già in affanno. Tuttavia, si evince dal documento, la letalità del coronavirus in Italia “sembra essersi notevolmente ridotta da marzo”.

