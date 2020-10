Appello dell’Oms: “Prossimi mesi saranno difficili, i governi agiscano ora per evitare altri morti”



Secondo il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus “siamo in una fase critica della pandemia di Covid-19, in particolare nell’emisfero settentrionale. I prossimi mesi saranno molto difficili e alcuni Paesi si trovano su una strada pericolosa. Chiediamo ai leader di agire immediatamente, per evitare ulteriori morti inutili”.

