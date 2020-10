Coronavirus, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: “Aumento contagi è colpa della riapertura”



Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia. “Nelle primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria”, ha detto il governatore. “Abbiamo verificato – ha concluso – che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole”.

