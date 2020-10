Gianfranco, conduttore radio e tv, racconta il Covid: “Malattia subdola, qui è inimmaginabile”



La storia di Gianfranco Monti, autore e conduttore radio e tv toscano di 62 anni, che ha deciso di raccontare la sua esperienza col Covid attraverso la propria pagina Facebook: “Ho preso il Coronavirus e anche bello pesante, con la polmonite. Ma io la combatto. Come l’ho preso? Non lo so. Sempre attento. Mascherina, non assembramenti, tutte le precauzioni. Poi una mattina ti svegli con un pochino di febbre ed inizia la roulette russa”.

Continua a leggere



La storia di Gianfranco Monti, autore e conduttore radio e tv toscano di 62 anni, che ha deciso di raccontare la sua esperienza col Covid attraverso la propria pagina Facebook: “Ho preso il Coronavirus e anche bello pesante, con la polmonite. Ma io la combatto. Come l’ho preso? Non lo so. Sempre attento. Mascherina, non assembramenti, tutte le precauzioni. Poi una mattina ti svegli con un pochino di febbre ed inizia la roulette russa”.

Continua a leggere

Continua a leggere